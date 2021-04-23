Захарова ответила на критику Байденом «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/65974cb4-a41b-11eb-bc26-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявления президента США Джо Байдена о газопроводе «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT.

Она назвала этот проект экзистенциальным для Германии. По её словам, аналогичного мнения придерживаются немецкие специалисты.

Захарова также подчеркнула, что «Северный поток — 2» не связан с политикой, однако связан с внутренним развитием Германии.

И в этой связи нужно задать вопрос: а если завтра президент Соединённых Штатов Америки Байден, Обама, Трамп или ещё кто угодно повелевает Германии перестать дышать, Германия послушает — перестанет дышать? — отметила Захарова.

Ранее Байден признал , что настроен против строительства газопровода «Северный поток — 2» и не исключает возможности введения санкций в отношении него.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья России по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступают США, Украина и ряд других европейских государств.

По последним данным, в экономических водах Дании работы по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» могут завершиться в мае 2021 года. Таким образом, к началу лета нитка будет завершена на две трети и работы начнутся уже на территории Германии.