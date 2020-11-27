WSJ: Россия и страны ОПЕК могут продлить сделку на 2-3 месяца

https://static.news.ru/photo/a4f5be3e-3136-11eb-93c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Велика вероятность того, что Россия и страны ОПЕК продлят соглашение по ограничению добычи нефти ещё на два-три месяца, сообщают западные СМИ со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным инсайдеров, окончательного решения всё же ещё нет, так как договорённости может воспрепятствовать ряд связанных с выполнением несколькими странами прежних обязательств вопросов, пишет WSJ.

Кроме того, на динамику рынка нефти повлиял недавний рост цен на сырьё и это дало некоторым странам больше возможностей для спора.

Министерская встреча стран ОПЕК+ назначена на 30 ноября — 1 декабря, в связи с пандемией коронавируса она пройдёт в формате видеоконференции.

В мае альянс ОПЕК+ сократил производство нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. С августа эта квота была уменьшена до 7,7 млн и, согласно дальнейшему плану, с 1 января 2021-го должна снизиться до 5,8 млн. Иными словами, в следующем году добыча нефти должна вырасти почти на 2 млн баррелей в сутки.

Как писал NEWS.ru, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович считает, что в условиях связанного с пандемией кризиса для России, с одной стороны, важно придерживаться договорённостей в рамках сделки ОПЕК+, которая позволяет поддерживать цены на нефтяном рынке в районе $45 за баррель, но в то же время — в долгосрочной перспективе — эта сделка может привести к потере доли РФ на международном рынке.