Эксперт оценил целесообразность участия России в сделке ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/1e638506-2e55-11eb-acfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович считает, что в условиях связанного с пандемией кризиса для России с одной стороны важно придерживаться договорённостей в рамках сделки ОПЕК+, которая позволяет поддерживать цены на нефтяном рынке в районе $45 за баррель, но в то же время — в долгосрочной перспективе — эта сделка может привести к потере доли РФ на международном рынке.

Согласно оценкам вице-президента компании «Лукойл» Леонида Федуна, при худшем сценарии цены на нефть опустятся до $40 за баррель, в то время как $50 за баррель — это оптимальная цена на сегодняшний день, пишет «Экономика сегодня».

При этом российские компании опасаются, что правительство может снова ужесточить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль в попытке покрыть издержки от борьбы с пандемией COVID-19. Однако для соблюдений сделки ОПЕК+ энергетические компании вынуждены идти на повышенные инвестиции, вкладывать средства в инфраструктуру, а, значит, к новым налогам они, вероятно, не готовы.

Митрахович отмечает, что в этих условиях Россия практически встаёт перед вопросом: что для неё важнее — поддержка цен на рынке или восстановление объёмов потребления.

Российской аудитории нужно обращать внимание как на цену нефти, так и на объёмы её продаж. Сегодня цена находится в районе $45 за баррель, но может сократиться в силу определённых обстоятельств, — считает эксперт.

Среди прочего по нефтяным ценам могут ударить проблемы и споры в рамках сделки ОПЕК+. Так, некоторые страны-участницы сделки неоднократно критиковали её, кроме того есть государства, нарушающие свои обязательства, а также третьи стороны, которые в сделке не участвуют, но получают от неё свою выгоду.

Объёмы добычи также важны. Можно стараться сохранить цену, но ограничить добычу, но так теряется рынок сбыта. Такая тенденция является довольно неприятной, но если брать Федуна, то он всегда был сторонником сделки ОПЕК+. Его позиция в том, что цена находится в приоритете, и Россия не должна идти на ценовую войну, — говорит Митрахович.

Весной 2020 года, когда ещё не было понятно, насколько пандемия ударит по рынкам и экономике, позиция России по сделке ОПЕК+ была более менее очевидна и понятна, подчёркивает эксперт. Однако «коронакризис» перечеркнул многие планы, и теперь — в долгосрочной перспективе — участие в сделке ОПЕК+ создаёт для РФ серьёзные риски потерять часть доли на рынке.

И в то же время выходить из сделки сейчас нельзя, так как такой шаг подорвёт баланс текущих нефтяных цен, подводит итог Митрахович.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению Леонида Федуна, европейский нефтяной рынок к 2040 году может уменьшиться в два раза, следовательно, сократится в ЕС и экспорт российских энергоресурсов. Сокращение экспорта нефти из РФ в Европу неизбежно, считает он. Кроме того, ожидается и снижение экспорта газа, но не такое сильное, пока цена на этот энергоресурс будет низкой.