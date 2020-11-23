Экспорт нефти и газа из России в Европу может сократиться к 2040 году

https://static.news.ru/photo/9ee2d264-2e2c-11eb-9da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Европейский нефтяной рынок к 2040 году может уменьшиться в два раза, следовательно, сократится в ЕС и экспорт российской нефти и газа, считает вице-президент по стратегическому развитию компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.

Европейский нефтяной рынок будет сокращаться и к 2040 году может уменьшиться в два раза, согласно прогнозу ЕС, — сообщил «Коммерсанту» Федун.

Он добавил, что сокращение экспорта нефти из РФ в Европу неизбежно. Кроме того, ожидается и снижение экспорта газа, но не такое сильное, пока цена на этот энергоресурс будет низкой.

В первую очередь они избавляются от угля. В ЕС планируется ввести норму о содержании водорода в метане до 5%, так что потребление традиционного газа может сократиться к 2040 году, — добавил Федун.

Он также отметил, что заводы ЛУКОЙЛа в Европе планируется модернизировать, чтобы соответствовать требованиям проекта «Зелёная сделка», запущенного Еврокомиссией в декабре 2019 года для поддержания экологии.

Федун сообщил, что компания отказывается от строительства масштабных нефтегазохимических комплексов, так как появляются технологии, позволяющие сделать практически бесконечной вторичную переработку пластика. За счёт этого с рынка, по его словам, в будущем уйдёт спрос на 3–5 млн баррелей в сутки.

Федун также добавил, что даже по сценарию SDS МЭА ЛУКОЙЛ к 2035 году сохранит добычу на текущем уровне, поскольку все brownfield-проекты компании и значительная часть greenfield остаются рентабельными и при цене $40 за баррель. Такой ценовой уровень является точкой отсечения для всех новых проектов. Более же обоснованной ценой на нефть в компании считают $50 за баррель. Спрос, по мнению вице-президента ЛУКОЙЛа, будет обеспечен за счёт развивающихся стран и тех отраслей, которые не могут позволить экологические новшества.

Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты рискуют потерять пальму первенства в области переработки нефти. Уже в следующем году в мировые лидеры может выйти Китай, продолжающий наращивать число своих НПЗ, сообщают западные СМИ. Пока американский рынок несёт огромные потери из-за пандемии COVID-19, КНР обновляет рекорды производства. При этом Россия — один из главных поставщиков нефти в Китай — может извлечь выгоду из таких изменений, считают эксперты. Китай в настоящее время строит четыре новых НПЗ общей мощностью 1,2 млн баррелей в сутки. Столько же перерабатывают все заводы Великобритании вместе взятые. В результате КНР уже в следующем году может сместить США с первого места на этом рынке.