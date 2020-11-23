Америку свергают с нефтяного трона: лидером переработки может стать Китай

Соединённые Штаты рискуют потерять пальму первенства в области переработки нефти. Уже в следующем году в мировые лидеры может выйти Китай, продолжающий наращивать число своих НПЗ, сообщают западные СМИ. Пока американский рынок несёт огромные потери из-за пандемии COVID-19, КНР обновляет рекорды производства. При этом Россия — один из главных поставщиков нефти в Китай — может извлечь выгоду из таких изменений, считают эксперты. Чем грозит смена лидера нефтяному рынку, разбирался NEWS.ru.

Китай в настоящее время строит четыре новых НПЗ общей мощностью 1,2 млн баррелей в сутки. Столько же перерабатывают все заводы Великобритании вместе взятые. В результате КНР уже в следующем году может сместить США с первого места на этом рынке, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Смена лидера станет первой в истории, поскольку Штаты неизменно были номером один в мировой нефтепереработке ещё с середины XIX века — начала нефтяной эры. Однако в последнее время американцы начали сдавать свои позиции. В то время как Китай строит новые заводы, в США они, напротив, закрываются. Пример — предприятие Convent в Луизиане, принадлежащее компании Shell. Этот НПЗ был введён в строй в 1967 году, в тот момент перерабатывающие мощности США в 35 раз превышали китайские.

Xujinbo/Global Look Press

Сегодня Китай — это фактически фабрика для всего мира, там быстро растёт экономика, что позволило вывести потребление нефтепродуктов на схожие с США уровни, отмечает глава отдела Института энергетически исследований РАН Вячеслав Кулагин.

Все последние годы азиатские страны, прежде всего Китай, наращивали переработку нефти, чтобы закрыть потребности собственного рынка. Кроме того, нефтепереработка — это ещё способ заработать деньги, а также создать дополнительные рабочие места. Поэтому КНР решила выбрать именно такую стратегию — вложить деньги в переработку и сконцентрировать мощности НПЗ на своей территории. Вячеслав Кулагин глава отдела Института энергетических исследований РАН​ глава отдела Института энергетических исследований РАН​

Несмотря на активную политику по развитию электротранспорта, в отличие от США и других развитых стран, потребление нефти в Китае продолжает расти, отмечает главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов. По его словам, это связано прежде всего с продолжающимся развитием автомобилизации, где у КНР сохраняется огромный потенциал.

При этом «зелёная» политика Пекина не входит в противоречие с целью поддержания высоких темпов экономического роста. Поэтому, наряду с электромобилями, КНР продолжает развивать нефтепереработку, и в обозримом будущем должен выйти на первое место, уверен эксперт.

За последние 20 лет Китай является основным драйвером мирового рынка со стороны спроса — за этот период он обеспечил почти половину прироста мирового потребления нефти. Рост спроса в КНР составлял 6% в год по сравнению с 1% в целом по миру. В дальнейшем роль Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом будет увеличиваться. Сергей Ежов главный экономист VYGON Consulting главный экономист VYGON Consulting

Кому вирус не помеха

В октябре КНР установила новый исторический рекорд по объёмам переработки нефти — 59,82 млн тонн нефти или 14,09 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные государственного статистического бюро Китая (NBS). При этом с января по октябрь китайские заводы переработали 555,18 млн тонн нефти (13,29 млн баррелей в сутки), что на 2,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Wang Yunlong/Global Look Press

Между тем рост переработки сырья в КНР может иметь свои минусы, если экономические показатели отрасли заметно упадут, предупреждает директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ Марсель Салихов. По его словам, с вводом новых мощностей маржа нефтепереработки может серьёзно сократиться, как и инвестиционная привлекательность таких активов.

Есть риск того, что в ближайшее пять лет нефтеперерабатывающая отрасль столкнётся с большой проблемой избыточных мощностей. Ряд стран —Китай, Индия, некоторые государства Ближнего Востока — много инвестировали в строительство новых НПЗ. Между тем из-за эпидемии коронавируса и экономического кризиса часть этих мощностей может быть просто не востребована. Или какие-то старые мощности окажутся под угрозой убыточности. Марсель Салихов директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ

Китай уже экспортирует немалые объёмы нефтепродуктов в азиатском регионе, а с вводом новых мощностей он способен увеличить свои поставки, отмечает эксперт. В результате другие страны могут предпочесть импорт топлива собственному производству. Если маржа переработки станет снижаться, то проще будет закрыть свой завод и покупать нефтепродукты на мировом рынке, пояснил специалист.

Тем временем пандемия COVID-19 ускорила «закат» американской нефтепереработки. Из-за жёстких ограничений на передвижения как внутри стран, так и между государствами потребление топлива по всему миру резко упало. Объёмы переработки нефти снизились на 1,7 млн баррелей в сутки. При этом больше половины сокращения пришлось на предприятия Соединённых Штатов.

США бьют мировые рекорды по количеству заболевших коронавирусом, это влияет на экономику и тормозит спрос. У Штатов есть перерабатывающие мощности, но нет достаточного спроса на топливо, поэтому загрузка мощностей невысокая. В Азии картина более благоприятная, — отмечает Вячеслав Кулагин.

По словам эксперта, плохую службу американской нефтепереработке сослужило активное развитие сланцевой добычи. Оказалось, что «лёгкая» сланцевая нефть не очень пригодна для собственных НПЗ, настроенных на другое сырьё. Вкладывать большие средства в модернизацию заводов в условиях, когда спрос на топливо не растёт, не совсем оправданно, считает эксперт. Ранее сланцевую нефть смешивали с «тяжёлой» венесуэльской и получали необходимое по качеству сырьё. Но Вашингтон сам заблокировал поставки нефти из этой страны, и схема перестала работать.

Российский экспорт

Для России рост нефтепереработки в КНР — положительный фактор, считает Марсель Салихов. Китайские НПЗ будут нуждаться в сырье, прежде всего, импортном. И поскольку Россия — один из крупнейших поставщиков нефти в КНР, для нас это плюс.

Нефтепродукты в Китай мы и так особо не поставляем. Наши дальневосточные НПЗ ориентированы на обслуживание внутреннего рынка, — отметил эксперт.

Китайский рынок для российских нефтяных компаний, действительно, имеет большое значение — наша страна несколько лет соперничает за звание первого поставщика нефти в КНР с Саудовской Аравией. В текущем году на фоне пандемии COVID-19 борьба обострилась ещё сильнее. Россия продавала Китаю больше нефти в феврале, марте, апреле, июле, сентябре и октябре, а Эр-Рияд — в январе, мае, июне и августе. Такие данные приводит Reuters. В среднем в этом году обе страны экспортировали в КНР около 1,7 млн баррелей в сутки.

TPG/Global Look Press

В ноябре саудиты могут вновь вырваться вперёд. По оценке аналитических компаний, экспорт королевства в КНР может вырасти до 2,13-2,24 млн баррелей в сутки, в то время как Россия поставит лишь 1,49 млн. Основная причина очередной смены лидера — снижение цен компанией Saudi Aramco для своих азиатских клиентов.

Включаться в ценовую войну за китайский рынок России не стоит, уверен Вячеслав Кулагин. Он напоминает, что Саудовская Аравия в разные периоды давала скидки на свою нефть, но потом всё равно возвращала цены на прежний уровень.

Россия и Саудовская Аравия сейчас добывают нефть в рамках лимитов, определённых соглашением ОПЕК+. У обеих стран есть собственное внутреннее потребление, а всё остальное идёт на экспорт. Даже если мы в каком-то месяце поставим в Китай на 1 млн баррелей нефти меньше, значит, на тот же объём мы увеличим экспорт в другом направлении. Рынок гибкий, и ничего страшного в таких колебаниях нет, — пояснил экономист.

По его словам, если бы Китай не наращивал свою нефтепереработку, у России было бы больше стимулов строить новые НПЗ рядом с КНР и отправлять туда топливо вместо нефти. Новая политика Пекина даёт больше возможностей для экспорта нефти, но меньше для поставок нефтепродуктов. Это России нужно учитывать в свой будущей стратегии, подытожил эксперт.