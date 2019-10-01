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Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза уменьшила свою оценку прогнозируемых объёмов мировой торговли в 2019 и 2020 годах.

Как гласит сообщение на сайте ВТО, организация была вынуждена изменить свой прогноз из-за эскалации торговых конфликтов и замедления мировой экономики. В настоящий момент ВТО считает, что объём мировой торговли вырастет в 2019 году на 1,2% (2,6% в предыдущем прогнозе в апреле). В 2020 году по актуальному прогнозу мировая торговля вырастет на 2,7% против ранее заявленных 3%.

ВТО подчёркивает, что возвращение к прежним темпам роста в 2020 году возможно только при условии возврата к нормальным торговым отношениям. Прогноз организации по объёмам торговли основан на показателе мирового ВВП с ростом в 2,3% в 2019 и 2020 годах.

Одним из конфликтов, о которых упоминает ВТО, является торговая война между Китаем и США. Очередная серия пошлин на китайские товары вступила в силу в Соединённых Штатах 1 сентября, сообщал News.ru.