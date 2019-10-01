Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза уменьшила свою оценку прогнозируемых объёмов мировой торговли в 2019 и 2020 годах.
Как гласит сообщение на
ВТО подчёркивает, что возвращение к прежним темпам роста в 2020 году возможно только при условии возврата к нормальным торговым отношениям. Прогноз организации по объёмам торговли основан на показателе мирового ВВП с ростом в 2,3% в 2019 и 2020 годах.
Одним из конфликтов, о которых упоминает ВТО, является торговая война между Китаем и США. Очередная серия пошлин на китайские товары вступила в силу в Соединённых Штатах 1 сентября, сообщал News.ru.