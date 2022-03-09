ВТБ предоставит клиентам возможность вклада в юанях

Банк ВТБ запустил вклад в юанях со ставкой до 8% годовых, следует из сообщения, которое поступило в РБК. Клиенты смогут открыть такой вклад с 9 марта через приложение «ВТБ Онлайн» на сумму от 100 юаней, в отделениях — от 500 юаней. Срок размещения под высокую ставку составит от трёх до шести месяцев.

Отмечается, что снятие и пополнение вклада доступно для сегментов «Привилегия» со ставкой 7,5% и «Прайм» со ставкой 8%. Для остальных категорий ставка составит 8%, однако возможности снятия и пополнения у них не будет.

Ранее инвестор и трейдер Никита Дёмин призвал россиян перевести часть рублёвых сбережений в юани. Эксперт отметил, что официальная инфляция в США выше, чем в Китае, а доходность по десятилетним облигациям ниже. К тому же, по его словам, «гегемония доллара изживает себя».

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский признал, что с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть некоторые трудности, однако если нет задачи наличного хранения средств, то сейчас юань является более ликвидным, чем доллар и евро на российском рынке. В качестве ещё одной альтернативы доллару Сосновский назвал покупку физического золота.