В России повысили страховку по долгосрочным вкладам на 2,8 млн рублей ГД одобрила закон о повышении страховки по «длинным» вкладам до 2,8 млн рублей

Госдума одобрила закон, увеличивающий лимит страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Нововведение касается рублевых вкладов физлиц, оформленных через безотзывные сберегательные сертификаты и застрахованных в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

По словам председателя думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова, мера направлена на повышение интереса граждан к долгосрочным сбережениям и привлечение в экономику «длинных» денег, передает РИА Новости. Законодатели уточняют, что страховка по этим вкладам будет выплачиваться отдельно от других видов депозитов, где лимит остается на уровне 1,4 млн рублей. Таким образом общий объем застрахованных сбережений может составить до 4,2 млн рублей.

Безотзывные вклады не предусматривают досрочного снятия, но позволяют переуступить права на них третьим лицам до окончания срока. Это, по словам законодателей, поможет банкам эффективнее управлять ликвидностью и предлагать более высокие процентные ставки по сравнению с обычными депозитами.

Закон вступит в силу через 90 дней после публикации. Инициатива будет применяться к банкам, где страховой случай наступит после этой даты.

Ранее стало известно, что кредитные организации вправе запрашивать у клиентов подтверждение происхождения средств, которые они размещают на депозитах. Так, подобные проверки могут коснуться даже незначительных сумм.