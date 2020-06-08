Всемирный банк спрогнозировал спад экономики РФ на 6%

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По пронозам Всемирного банка, экономику РФ в 2020 году ждёт шестипроцентный спад из-за коронавируса и цен на нефть. Об этом говорится в июньском докладе «Перспективы мировой экономики».

В аналогичном январском документе (ещё до возникновения пандемии) речь шла о росте в +1,6%. При этом, по данным банка, в 2021 году российскую экономику ждёт подъём на 2,7%.

Прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5% и рост 2021 году на 2,8%.

Мировой ВВП, по оценке Всемирного банка, может рухнуть в 2020 году на 5,2%.

Ранее NEWS.ru писал, что спад ВВП в зоне евро во втором квартале этого года составит 14%, а в целом он упадёт на 8,7%.Такие данные привела глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.