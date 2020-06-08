Лагард: экономический спад в еврозоне во втором квартале составит 14%

https://static.news.ru/photo/7ccd4ad2-a999-11ea-ac04-fa163e074e61_660.jpg Кристин Лагард Фото: Elmar Kremser/Sven Simon/Global Look Press

Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что спад ВВП в зоне евро во втором квартале этого года составит 14%, а в целом он упадёт на 8,7%.

О своих выводах председатель ЕЦБ сообщила во время онлайн-слушаний в Комитете Европарламента по экономическим и монетарным вопросам.

Сокращение ВВП в 1 квартале составило 3,8%, наш прогноз на 2-й квартал составляет 14%, реальный ВВП в 2020 году упадет до 8,7%, в 2021 мы ожидаем начало восстановление на уровне 5,2%, — приводит слова Лагард ТАСС.

Глава ЕЦБ отметила также, что регулятор к в условиях пандемии оказался «впервые вынужден создавать собственные экономические прогнозы, ранее банк оперировал лишь различными сценариями».

Как писал NEWS.ru, ранее ЕЦБ не стал отказываться от нулевой базовой ставки.