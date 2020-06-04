ЕЦБ не стал отказываться от нулевой базовой ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее распоряжение утвердил совет управляющих регулятора.
Кроме того, ставку по депозитам сохранили на уровне минус 0,5%, ставку по маржинальным займам — на уровне 0,25%,
Экономика еврозоны в 2020 году сократится на 8–12% из-за пандемии коронавируса, сообщила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. По словам главы ЕЦБ, «мягкий» сценарий, в котором отрицательный рост был оценён в 5%, уже неактуален. Она заверила, что нового европейского долгового кризиса не произойдёт.
В начале февраля 2020 года Кристин Лагард заявила, что эксперты наблюдают «неуверенные признаки стабилизации», а рост экономики еврозоны остаётся скромным. Спустя месяц она предрекла Европе крупный экономический шок на фоне ситуации с коронавирусом. По мнению главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, на восстановление после коронакризиса экономике Европы потребуется не менее трёх лет, писал NEWS.ru.
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