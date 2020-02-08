https://static.news.ru/photo/35535620-e968-11e9-98a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский военные, которые заслужили государственные награды, получат скидки в сетевых магазинах от 3 до 20%. Касса будет автоматически считывать скидку с зарплатной карты со специальным штрихкодом. Об этом сообщила газета «Известия».

Важно, что военное ведомство монетизирует награды. В том, что они имеют не только моральное, но и денежное содержание, нет ничего плохого. Это создает дополнительную мотивацию для добросовестной службы. Материальные льготы получали в своё время Герои СССР. И это делали не случайно. Такой подход повышал не только престиж воинской службы, но и статус обладателя награды в обществе, — привели слова профессора РЭУ имени Плеханова полковника Александра Перенджиева в газете.

Уже известно, что в проекте поучаствуют «Армия России», «Военторг» и Промсвязьбанк. Сейчас ведутся переговоры с Х5 Retail Group. Отмечается, что к проекту может присоединиться Газпромбанк.

Право скидки получат военные, имеющие награды или звания: Героя Российской Федерации, «Святого Георгия» или «За заслуги перед Отечеством» (первая категория); «Александра Невского», «Суворова», «Ушакова», «Жукова», «Кутузова», «Нахимова», «Мужества», «За военные заслуги», «За морские заслуги», «Георгиевский крест» (вторая категория); «Почёта», «Дружбы», «За безупречную службу», «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу», «Суворова», «Ушакова», «Жукова», «Нестерова» и «За спасение погибавших» (третья категория).

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об установке дополнительных выплат военнослужащим по призыву. Надбавки будут выплачивать за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, руководство и командование войсками, а также за опасную службу.