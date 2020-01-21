https://static.news.ru/photo/1b188b92-3ccc-11ea-a295-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/GlobalLookPress

Депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении законопроект об установке дополнительных выплат военнослужащим по призыву. Об этом сообщило АГН «Москва».

Проектом федерального закона предусматривается установление военнослужащим по призыву следующих дополнительных выплат: ежемесячной надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время; ежемесячной надбавки за командование (руководство) воинским подразделением; ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, — следует из пояснительной записки законопроекта.

Отмечается, что поправки помогут уйти от «типовых» и «нетиповых» военных должностей.

Заседание запланировано на 22 января 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта о льготах для детей Великой Отечественной войны.