Депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении законопроект об установке дополнительных выплат военнослужащим по призыву. Об этом
Проектом федерального закона предусматривается установление военнослужащим по призыву следующих дополнительных выплат: ежемесячной надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время; ежемесячной надбавки за командование (руководство) воинским подразделением; ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, — следует из пояснительной записки законопроекта.
Отмечается, что поправки помогут уйти от «типовых» и «нетиповых» военных должностей.
Заседание запланировано на 22 января 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта о льготах для детей Великой Отечественной войны.
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