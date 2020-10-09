Власти Москвы назвали причину масштабных консультаций с бизнесом

Масштабные консультации с бизнесом, которые в настоящее время проводят власти Москвы, связаны с вопросами его поддержки в условиях пандемии.
Об этом рассказали в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений,
На самом деле мы много общаемся с бизнесом, обсуждаем текущее состояние, как мы можем помочь, отвечаем на вопросы. Но это не про ограничения, а про поддержку, — отметили в пресс-службе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что следующая неделя будет во многом решающей в плане распространения коронавирусной инфекции в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс стабилизировать ситуацию без крайне нежелательных ограничительных мер.
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