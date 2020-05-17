Вице-премьер поручила исключить поставки санкционки из стран ЕАЭС в РФ

https://static.news.ru/photo/d95ac88c-9824-11ea-9ba3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Россельхоз должны подготовить предложения, как исключить поставки санкционных продуктов из стран Евразийского экономического союза в РФ.

Прошу подготовить предложения по исключению ситуаций поставок в Российскую Федерацию санкционной продукции с территории стран участников Евразийского экономического союза и до 22 мая 2020 года доложить в правительство Российской Федерации, — говорится в документе за подписью вице-премьера Виктории Абрамченко.

Поводом для поручения стало обращение зампредседателя Совета Федерации Николая Журавлёва. В письме он уведомил вице-премьера, что агрофирма «Выборжец» пожаловалась на рост поставок шампиньонов из Белоруссии по ценам ниже себестоимости продукции российского производства.

По мнению Журавлёва, Польша поставляет значительный объём грибов-шампиньонов в Белоруссию. Поставки белорусских грибов практически равны их внутреннему производству, что говорит о реэкспорте данной продукции в РФ. Шампиньоны являются товаром, который попал под российское продовольственное эмбарго.

Отмечается, что в 2019 году Белоруссия была основным поставщиком шампиньонов в Россию с объёмом поставки в 21 тысячу тонн. В 2018 году одна из белорусских компаний был заподозрена в реэкспорте польской продукции, после чего поставки были ограничены. Но затем запрет был снят, сообщает РБК.

В 2019 году Россельхознадзором были введены временные ограничения на поставку из Белоруссии яблок и груш из-за подозрения в реэкспорте. Ведомство не исключало запрета на ввоз пекинской капусты, шампиньонов и клубники из Белоруссии в РФ.

NEWS.ru писал, что российские потребители каждый год теряют 445 млрд рублей — такова плата за продовольственные контрсанкции, которые ввело правительство РФ. Об этом говорится в исследовании РАНХиГС и ЦЭФИР.