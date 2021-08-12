Вернуть нажитое: кто возместит украденные пенсионные накопления

Уже осенью в Госдуме могут принять законопроект, который должен защитить права россиян, хранящих свои пенсионные накопления в негосударственных фондах. Власти хотят обязать НПФ возмещать средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона. По оценкам экспертов, на подобных мошеннических схемах россияне теряют десятки и даже сотни тысяч рублей. NEWS.ru выяснил, почему для возврата «незаконно изъятого» потребовался отдельный закон.

В России намерены обязать негосударственные пенсионные фонды вернуть пенсионные накопления клиентам, если их незаконно перевели в другие страховые компании и этот факт подтверждён судом. Соответствующие изменения содержатся в законопроекте, который Госдума может принять уже в октябре.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Документ призван защитить от мошенников россиян, которые хранят пенсии в негосударственных фондах и рискуют потерять средства при досрочном переходе из одной организации в другую.

Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счёте застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода, — подчёркивается в пояснительной записке к инициативе.

Авторы документа указывают, что сейчас восстановление накопительной пенсии на счёте происходит в судебном порядке, однако в некоторых случаях поступают отказы. В случае принятия законопроекта негосударственные пенсионные фонды начнут возмещать средства россиянам с 1 июля 2022 года.



Перевод пенсионных накоплений граждан из одного фонда в другой без согласования с владельцем средств — довольно распространённое явление в России. В такой ситуации суд действительно может признать перевод средств из одного НПФ в другой неправомерным, а договор об обязательном пенсионном страховании — недействительным. Проблема заключается в том, что до настоящего времени это не подразумевало обязательства фонда по возврату «упущенного» инвестиционного дохода.

По оценкам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, на «так называемых переходах» россияне уже потеряли миллиарды рублей. Законопроект явно принимается с опозданием. Ещё в начале года Минтруд предлагал возмещать россиянам потерянные при переводе в НПФ средства. И уже тогда эксперты говорили, что соответствующие поправки нужно было принимать гораздо раньше.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По закону переходить из одного фонда в другой без финансовых потерь можно раз в пять лет, при досрочном переходе теряется весь инвестиционный доход, напоминает юрист Артём Баранов.

Негосударственные пенсионные фонды только и мечтают о том, чтобы сделать будущих пенсионеров своими клиентами: чем больше клиентов, тем выше потенциальная прибыль. Чтобы привлекать деньги населения, довольно часто НПФ обращаются к услугам агентов, которые не всегда ведут честную игру. Иногда агенты оформляют перевод из одного НПФ в другой втайне от клиента, обманным путём получив от него паспортные данные и номер СНИЛС. В иных случаях человеку дают подписать договор под видом других документов. Подобный метод используют кадровые агентства, сотрудники банков, МФО, страховых компаний (которые одновременно являются агентами НПФ).

Мошенническая схема достаточна проста. Один фонд подделывает подписи гражданина, печати нотариуса и информирует Пенсионный фонд о переходе гражданина из одного НПФ в другой, вследствие чего тот теряет денежные средства. Артём Баранов юрист юрист

Сумма потерь варьируется, но может достигать и всех накопленных денежных средств, которые находились в фонде, добавляет эксперт. Следует понимать, что даже небольшой «упущенный» инвестиционный доход к моменту выхода человека на пенсию может превратиться в десятки и даже сотни тысяч рублей.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова обращает внимание ещё на одно обстоятельство.

При досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой сгорает не только инвестиционный доход за предыдущие пять лет накоплений, но и тот доход, который мог бы быть получен в период оформления «перевода», то есть с января по апрель того года, когда будет фактически осуществлён перевод. Таким образом, потери клиента состоят из двух частей: потери инвестиционного дохода, накопленного к моменту досрочного перехода, плюс инвестиционный доход за те месяцы, когда переход оформлялся, а это как минимум три месяца. Юлия Финогенова профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова

Чтобы защитить себя, нужно регулярно проверять, не произошёл ли незапланированный переход из одного НПФ в другой. Это можно сделать на сайте госуслуг, выбрав в личном кабинете раздел «Извещение о состоянии лицевого счёта в ПФР». В случае если вашу накопительную часть пенсии перевели в новый НПФ без вашего согласия, следует обращаться в суд с требованием признать договор недействительным. То же самое можно сделать и в случае, если Вас убедили подписать договор, но не сообщили о потере доходности. Однако, как замечает адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский, суды скептически относятся к формулировкам «введение в заблуждение», ведь подпись на договоре о переводе стоит и это неопровержимый факт дачи гражданином согласия на совершение тех или иных действий.

Сергей Булкин/NEWS.ru

После признания судом сделки недействительной применяются последствия признания её недействительной – и в этом кроется главная проблема, говорит старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

В законодательстве предусмотрен закрытый перечень последствий признания договора обязательного пенсионного страхования недействительным, когда он был заключён с гражданином обманным путем, объясняет эксперт. В перечень данных последствий не входит возвращение гражданину утраченного им инвестиционного дохода. Новый закон как раз и должен это исправить.

Представленный законопроект направлен на то, чтобы в случае решения суда о незаконном переводе накоплений НПФ (из которого был осуществлён перевод накоплений) не смог опротестовать решение и был обязан вернуть как сам размер перевода, так и инвестиционный доход, объясняет Финогенова.

Однако пока не совсем ясно, будет ли восстановлен инвестиционный доход за период оформления «перевода» до момента, когда клиент обнаружил факт мошенничества, — указывает эксперт.

Для справки: по данным Пенсионного фонда России, в 2020 году потери граждан в результате досрочного перевода из ПФР в НПФ составили 34 млн рублей. При этом количество досрочных переходов достигло 108 тысяч. Из них 38 тысяч человек перешли из одного НПФ в другой.