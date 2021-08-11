Пенсионерам РФ вернут незаконно изъятые накопления

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Государственная дума осенью, может принять законопроект о возмещении утерянных в результате мошенничества средств клиентам негосударственных пенсионных фондов. Об этом сообщают «Известия».

В этом случае с 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды (НПФ) будут обязаны возместить гражданам средства, если они были переведены с нарушением закона при досрочной смене пенсионных фондов.

Сейчас восстановление на пенсионном счёте накопительной пенсии возможно через суд.

Этот законопроект принимается с опозданием. Наши граждане уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах, — считает депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Ранее стало известно, что проект федерального закона, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год, получил одобрение правительства. Ожидаемый период выплаты — показатель, на который делится общая сумма пенсионных накоплений гражданина с целью определения размера накопительной пенсии.