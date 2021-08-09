Кабмин одобрил законопроект о периоде выплаты накопительной пенсии

Проект федерального закона, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год, получил одобрение правительства. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Одобрить проект федерального закона «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год» и внести его в Государственную думу в установленном порядке, — говорится в сообщении.

Ожидаемый период выплаты — показатель, на который делится общая сумма пенсионных накоплений гражданина с целью определения размера накопительной пенсии. Его продолжительность устанавливается с учётом данных о численности мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет и предполагаемой продолжительности их жизни.

На 2021 год ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составил 22 года. В проекте предлагается оставить его без изменений на 2022 год.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России (ПФР) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 августа увеличили выплаты своим клиентам по накопительным пенсиям. У ПФР они выросли на 6,4% по пожизненным пенсиям и на 6,3% — по срочным пенсионным выплатам. У НПФ эти показатели составили 5,2% и 4,4% соответственно.