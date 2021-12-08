В ВТБ предположили, что ставки по ипотеке в 2022 году станут двузначными

В ВТБ считают, что ипотека в России будет дорожать и в 2022 году ставки могут достичь двузначных чисел. В банке это связывают с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ РФ и призывают власти заранее принять решение о продлении льготной ипотеки после 1 июля 2022 года. При этом сам банк планирует 9 декабря в очередной раз повысить ставки по ипотеке, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Мы не ожидаем в ближайшее время смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, поэтому увеличение ценовых параметров по жилищным кредитам возможно и в следующем году. Очевидно, что рынок будет переживать его с двузначными ставками для потребителей, — говорится в сообщении.

Напомним, что Банк России весной начал повышать ключевую ставку и сейчас она составляет 7,5%. В ЦБ РФ не исключили, что в декабре ставка может вырасти вплоть до 1 процентного пункта. Это будет означать фактически её удвоение в этом году, сообщили в ВТБ.

В банке призывают власти заранее принять решение о продлении льготной ипотеки после 1 июля 2022 года для социальных категорий населения и жителей моногородов.

С 9 декабря ВТБ повышает ставки по ипотеке для готового и строящегося жилья до 9,3% годовых. При этом ставки в рамках госпрограмм останутся без изменений.

6 декабря решение о повышении ставок по ипотеке принял Сбербанк. Так, ставка на вторичное жильё увеличилась на 0,2 п. п., до 9,3%, на новостройки — на 0,5 п. п., до 9,3%.

Ранее ставка по ипотечному кредиту на готовое жильё в «Сбере» увеличилась до 8,7% вместо прежних 8,1%, на строительство индивидуального жилого дома — до 9,6% (до этого было 9,2%), на покупку загородной недвижимости (дачи) — до 8,8% вместо 8,4%.