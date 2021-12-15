В Уфе стартовала «Международная неделя бизнеса — 2021»

Уже не первый год подавляющее большинство интернет-контента, привлекающего не только молодёжь, но и старшее поколение, генерируется самими пользователями. Должно ли государство регулировать эту сферу — и если да, то как? Где проходит граница между свободой творчества и ответственностью за публикуемые материалы? Эти и другие вопросы, которые ставят перед нами стремительно развивающиеся социальные сети, обсуждали участники дискуссии «FutureStream. Новая эпоха телевидения или революция в индустрии развлечения?», которая состоялась 15 декабря в рамках форума «Международная неделя бизнеса — 2021: инвестиции в будущее» в Уфе.

В сессии участвовали теле- и радиоведущая Инга Юмашева, председатель «КиноИнвестКлуба» московской «Деловой России» и актриса кино Юлия Школенко, вице-президент Фонда и Национальной премии «Женщины России» Регина Райнис, актёр театра и кино Михаил Пореченков, генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, генеральный директор ГБУКИ РБ «Башкирский государственный театр оперы и балета» Ильмар Альмухаметов, генеральный директор ГБУК РБ «Республиканский центр народного творчества» Артур Алибаков.

Одной из ключевых тем сессии стал стриминг — он вошёл в повседневную жизнь потребителей сравнительно недавно, но уже проявил себя как эффективный инструмент для продвижения новых направлений бизнеса крупных компаний, механизм самореализации и способ заработка для творческих людей. Многие производители, работающие в индустрии развлечений, увидели в стриминговых платформах мощный задел на будущее для развития своих продуктов.

В этом году мировой рынок развлечений и медиа начнёт своё восстановление под влиянием спроса на цифровой контент. Пандемия коронавирусной инфекции замедлила развитие этой индустрии, но ускорила смену тенденций, которые уже трансформировались в отрасль, — отметила Юлия Школенко.

Юлия Школенко ibw-bashkortostan.com

На сегодняшний день индустрия развлечений включает в себя производителей, дистрибьюторов и рекламодателей, цель которых — завладеть вниманием потребителей на как можно более продолжительное время, отметила Регина Райнис.

Основные потребители видеоконтента — это молодёжь, подростки и дети. Соответственно, педагоги и родители сегодня обеспокоены тем, что у школьников растут проблемы с концентрацией внимания, памяти, речи, социальными навыками, развивается цифровая деменция, игровая зависимость. Кроме того, взрослые не могут контролировать качество и ценностное содержание видеоконтента, — констатировала она.

Из-за обилия контента потребители получают такое количество информации, что перестают в ней ориентироваться и могут даже впасть в апатию, поэтому формат онлайн-вещания слишком переоценён, уверен Михаил Пореченков.

Я наблюдаю за молодыми людьми. Студенты театральных институтов работают вместе с нами в постановках, и я вижу снижение их интереса к живому общению, а это весьма опасная тенденция и для нашего бизнеса, и в целом для жизни, — предупредил актёр.

Безусловно, контроль контента в сфере онлайн-вещания необходим — и всё это пространство уже практически полностью регулируется властями: в частности, все легальные сервисы обязаны маркировать контент по шкале возрастного доступа, напомнил Алексей Бырдин.

Забота о подрастающем поколении не должна превращаться в формирование очередных запретов бизнеса для дистрибьюторов контента, — высказал он свою точку зрения на регулирование работы стриминговых сервисов.

В развитии онлайн-контента кроется серьёзный стимул для развития творческого потенциала людей, считает Артур Алибаков. На примере возглавляемого им Республиканского центра народного творчества он рассказал, как современные коммуникации помогают вовлекать зрителей в процесс творчества. «Мы вынуждены развиваться, стараться делать контент интересным, чтобы населению фольклор был интересен», — добавил он.

Артур Алибаков ibw-bashkortostan.com

В свою очередь гендиректор Башкирского государственного театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов отметил, что вопреки распространённому мнению о погружённости молодёжи в виртуальный мир контингент зрителей, приходящих на спектакли, за последнее время омолодился — и произошло это во многом благодаря «Пушкинской карте» (проекту, стартовавшему 1 сентября 2021 года, в рамках которого люди в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать культурные мероприятия по всей стране).

70 процентов продаж билетов сегодня — это «Пушкинская карта». И я обожаю этого зрителя, который приходит к нам в театр: они выбирают балеты, они выбирают сложные оперы. Они заходят на сайт, выбирают, читают, интересуются, — заявил Альмухаметов.

Форум «Международная неделя бизнеса — 2021: инвестиции в будущее» проходит в Уфе 15–18 декабря при участии представителей региональной и федеральной власти, экспертов и предпринимателей из разных стран. Сессии и пленарные заседания, включённые в программу форума, посвящены актуальным вопросам развития бизнеса — привлечению инвестиций, выходу производителей на экспортные рынки, механизмам продвижения и повышения эффективности бизнеса, экологичности производства, применению современных технологий (в том числе беспилотных) и др. В рамках форума состоятся церемонии вручения наград в различных сферах бизнеса. На полях мероприятия запланированы деловые встречи и подписание соглашений. NEWS.ru выступил генеральным информационным партнёром форума.