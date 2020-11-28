В Совфеде объяснили, что мешает разработке закона о пенсиях

https://static.news.ru/photo/1603d572-32de-11eb-8e3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разработка проекта закона о гарантированном пенсионном плане (ГПП) затягивается из-за недоверия граждан и низкого уровня их доходов. Об этом рассказал первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Он пояснил, что документ предоставит гражданам возможность накопить на старость гарантированным способом. Кроме того, это даст государству ресурсы, которые можно будет инвестировать в экономику.

По словам сенатора, работа над проектом застопорилась по причине того, что «долго выбирается модель».

Кое-какие проблемы остаются. Прежде всего — недоверие, отсутствие мотивации и низкий уровень доходов граждан, — цитирует Рязанского «Парламентская газета».

Концепция ГПП разработана Минфином и ЦБ РФ. Согласно проекту, граждане смогут начать делать накопления на старость в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) в любое время и в любом количестве. Власти обещают сохранность средств и освобождение от НДФЛ до 6% отчислений зарплаты, которые направляются на пенсионный счёт.

Накопленные средства будут выплачиваться гражданину либо по достижении пенсионного возраста (55 лет у женщин, 60 лет у мужчин), либо спустя 30 лет с момента первого взноса. Средства можно забрать все сразу, но при этом с них будет удержано 13% НДФЛ. Если пенсионер согласится на помесячную выплату, то накопления освободят от налога.

Проект был анонсирован в январе текущего года, предполагалось, что в феврале будет завершено его общественное обсуждение, после чего документ поступит на рассмотрение Госдумы. Однако до сих пор этого не произошло.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума продлила срок заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года. Отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты с 2014 года направляются на выплаты нынешним пенсионерам.