В СФ поддержали законопроект о фиксированной почасовой оплате труда

https://static.news.ru/photo/1447d90e-a968-11ea-a000-fa163e074e61_660.jpg Александр Варфоломеев Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Заместитель председателя комитета Совфеда по соцполитике Александр Варфоломеев поддержал законопроект о фиксированной почасовой оплате труда. Однако он считает, что у работодателей могут возникнуть вопросы по данной инициативе.

Я как человек и член Совета Федерации выступаю за и поддерживаю любое решение, которое способствует увеличению заработной платы людей, — заявил Варфоломеев «Москве 24».

По мнению парламентария, увеличение зарплаты, в свою очередь, приведёт к увеличению средств, поступающих в Фонд социального страхования, а также положительно скажется на экономике страны.

Однако данный вопрос, по его словам, необходимо обсуждать с работодателями.

Как ранее писал NEWS.ru, минимальная почасовая оплата труда работников в России на условиях неполного рабочего времени с 1 января 2021 года может составить 150 рублей в час. Соответствующий законопроект в правительство направили депутаты Госдумы Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор от ЛДПР Сергей Леонов.