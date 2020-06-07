Работникам в России предложили платить минимум 150 рублей в час

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Адвокат юридической группы «Яковлев и Партнёры» Любовь Хохлова заявила, что после смерти заёмщика кредитные обязательства перед банком обязаны исполнить наследники. По её словам, это происходит в случае, если они приняли наследство в установленном законом порядке.

Хохлова отметила, что наследник по закону не может принять только часть причитающегося ему наследуемого имущества. То есть невозможно принять во владение особняк, но отказаться от долгов по кредиту, сообщает РИА...