Работникам в России предложили платить минимум 150 рублей в час

Минимальная почасовая оплата труда работников в России на условиях неполного рабочего времени с 1 января 2021 года может составить 150 рублей в час. Соответствующий законопроект в правительство направили депутаты Госдумы Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор от ЛДПР Сергей Леонов.
Также парламентарии предлагают раз в год индексировать минимальную зарплату с учётом роста цен,
Авторы пояснили, что согласно МРОТ, часовая ставка составляет от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле. Намеренное же снижение работодателем оплаты труда до предельно низких ставок и «псевдосокращение» рабочего дня даёт ему возможность получать необоснованно высокую прибыль, избегая расходов на уплату НДФЛ и отчислений в соцфонды.
Установление новой «минималки», по мнению авторов законопроекта, поможет увеличить доходы россиян в условиях пандемии.
Часто основная часть заработной платы выплачивается в конвертах. В условиях роста уровня безработицы работник вынужден соглашаться с такими условиями, — отмечается в пояснительной записке.
Ранее NEWS.ru сообщал, что шесть миллионов россиян могут оказаться на улице после оптимизации предприятий на фоне пандемии. Работодатели подтвердили информацию о сокращении штатов в период «коронакризиса». Половина российских компаний уже высвободила порядка 20% персонала. Более половины компаний — 56% сократили фонд оплаты труда, заработок в среднем уменьшился на 28%.
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