«Коронакризис» оставит на улице шесть миллионов россиян

https://static.news.ru/photo/9edd9ad0-a53b-11ea-a2ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Шесть миллионов россиян могут оказаться на улице после оптимизации предприятий на фоне пандемии. Работодатели подтвердили информацию о сокращении штатов в период «коронакризиса».

Половина российских компаний уже высвободила порядка 20% персонала. Ещё 36% фирм собираются сократить штаты в ближайшее время, сообщают «Известия». Более половины компаний — 56% сократили фонд оплаты труда, заработок в среднем уменьшился на 28%.

Под сокращение первыми попадут сотрудники гостиниц, ресторанов, сферы розничной торговли. Однако, некоторые компании заговорили об увеличении штатов — это 14% фирм — и даже о повышении зарплаты — 23%.

Новичков обучать станет невыгодно, поэтому сильных профессионалов трогать не будут. Минтруда, в свою очередь, обнародовал плановые данные о сокращениях на производстве. Уволят порядка 280 тыс. человек. Ведомство отмечает, что эта информация может корректироваться.

Однако, уже в апреле число безработных выросло на 800 тыс. человек. А глава министерства Антон Котяков предупреждал, что при самом плохом развитии ситуации на улице останутся порядка пяти-шести миллионов человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты спрогнозировали самое серьёзное падение доходов россиян с 1998 года. Снижение реальных доходов соотечественников составит 5,2%.