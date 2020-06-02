«Коронакризис» оставит на улице шесть миллионов россиян

Шесть миллионов россиян могут оказаться на улице после оптимизации предприятий на фоне пандемии. Работодатели подтвердили информацию о сокращении штатов в период «коронакризиса».
Половина российских компаний уже высвободила порядка 20% персонала. Ещё 36% фирм собираются сократить штаты в ближайшее время,
Под сокращение первыми попадут сотрудники гостиниц, ресторанов, сферы розничной торговли. Однако, некоторые компании заговорили об увеличении штатов — это 14% фирм — и даже о повышении зарплаты — 23%.
Новичков обучать станет невыгодно, поэтому сильных профессионалов трогать не будут. Минтруда, в свою очередь, обнародовал плановые данные о сокращениях на производстве. Уволят порядка 280 тыс. человек. Ведомство отмечает, что эта информация может корректироваться.
Однако, уже в апреле число безработных выросло на 800 тыс. человек. А глава министерства Антон Котяков предупреждал, что при самом плохом развитии ситуации на улице останутся порядка пяти-шести миллионов человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты спрогнозировали самое серьёзное падение доходов россиян с 1998 года. Снижение реальных доходов соотечественников составит 5,2%.
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