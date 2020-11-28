В Росстате рассказали о новом методе расчёта инфляции

https://static.news.ru/photo/18c456e4-32d7-11eb-b5fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начиная с 2021 года, планируется внедрение нового метода расчёта инфляции. Об этом сообщается в презентации заместителя руководителя Росстата по цифровой трансформации Григория Остапенко.

Как сообщает РБК со ссылкой на документ, ведомство предполагает перейти на новый порядок расчёта потребительской инфляции, в соответствии с которым большие данные от контрольно-кассовой техники (ККТ) и технологии искусственного интеллекта будут объединены. Отмечается, что перспективы такой методики обсуждались ещё в 2018 году.

Сейчас более 1 тыс. сотрудников Росстата в регионах вручную собирают данные о ценах для расчета инфляции. Ежемесячно обследуются около 400 товаров и примерно 120 услуг, собираются 700 тыс. ценовых котировок. При новом методе количество ценовых котировок увеличится «до максимально возможного» — нескольких миллионов, — передаёт источник.

Эти изменения, впрочем, не так просто осуществить. Дело в том, что Росстат получает фискальные данные от Федеральной налоговой службы (ФНС) в обезличенном виде. Для того, чтобы ФНС могла сообщать ведомству первичные данные транзакций, необходимо внести изменения в статью 102 Налогового кодекса РФ о налоговой тайне. А эти поправки должны быть инициированы Минфином совместно с ФНС. Здесь важно заметить, что речь не идёт о персональных данных покупателей, Росстату необходимо лишь иметь информацию, позволяющую идентифицировать торговую точку.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно данным Росстата, в рационе жителей ряда регионов отмечается дефицит овощей и фруктов. Большинство из них потребляют менее 400 граммов плодов в день.