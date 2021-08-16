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В России резко увеличились поставки картофеля из Белоруссии

16:58, 16 августа 2021
В России резко увеличились поставки картофеля из Белоруссии Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Белорусские производители в 11 раз увеличили поставки картофеля в Россию — с 8,3 тысячи тонн в прошлом году до 94,3 тысячи с начала 2021-го. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Отмечается, что за последний год Минску удалось опередить в рейтинге основных картофельных экспортёров Азербайджан (68,8 тысячи тонн) и Армению (21,2 тысячи). Эти республики также увеличили поставки в Россию, однако с меньшим приростом по состоянию на 10 августа — на 23% и 38% соответственно.

Помимо этого, Белоруссии удалось резко нарастить экспортные объёмы лука в Россию — с 658 тонн до 1,4 тысячи тонны. В общей сложности ввоз картофеля в Россию из стран СНГ вырос с начала года в два раза — с 102,2 тысячи тонн до 210,5 тысячи.

По другим показателям сельхозпродукции лидером по экспорту в Россию томатов оказался Азербайджан (114 тысяч тонн), абрикосов — Армения (34 тысячи). По объёмам же репчатого лука (61 тысяча), арбузов (44 тысячи) и дынь (28 тысяч) стал Казахстан.

Ранее россиянам рассказали, как правильно выбирать картофель. По мнению экспертов Роскачества, при покупке следует выбирать клубни средней величины без тёмных или зелёных пятен.

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