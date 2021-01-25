Спад промышленного производства в России по итогам 2020 года составил 2,9%

https://static.news.ru/photo/f8bd85c4-5f3a-11eb-b9ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Промышленное производство в России в декабре 2020 года замедлило спад до 0,2% в годовом выражении с ноябрьских 1,5%. По итогам года снижение составило 2,9%. Об этом сообщает Росстат.

Показатель оказался существенно лучше сделанного в сентябре официального прогноза Минэкономразвития на 2020 год, который предполагал спад на 4,1%. При этом спад в промпроизводстве был зарегистрирован впервые с 2009 года — тогда он составил 10,7%, говорится на сайте ведомства.

В добыче полезных ископаемых на фоне сделки ОПЕК+ спад по итогам 2020 года составил 7,0%. При этом обрабатывающие производства по итогам прошлого года продемонстрировали рост на 0,3%. В отраслях, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизацию отходов, а также ликвидацию загрязнений, темпы падения в 2020-ом составили 3,8%, а в электро- и теплоэнергетике — 2,5%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что падение ВВП в России в 2020 году составило 3,6% — меньше, чем во всей Европе и США. Глава государства заметил, что в ряде стран падение было ещё более существенным — например, в Великобритании оно составило 9%. Также Путин оценил масштабы снижения промышленного производства в РФ. По словам Путина, оно «подсело» на 3%.

Путин при этом отметил удовлетворительное состояние банковского сектора — прибыль оценивается в 1 трлн 300 млрд рублей. Но хотя реальная зарплата должна вырасти в следующем году примерно на 1,5%, реальные располагаемые доходы населения снизятся приблизительно на 3%. Кроме того, российский лидер обратил внимание на рост до 6,3% уровня безработицы. Путин подчеркнул, что меры по поддержке экономики напрямую касаются поддержания рабочих мест, писал NEWS.ru.