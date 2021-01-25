В России продлят действие ряда лицензий и разрешений для предпринимателей

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Российское правительство решило продлить на год действие ряда лицензий и разрешений для предпринимателей, которые истекают в 2021 году, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство продлит ещё на 12 месяцев действие ряда лицензий и разрешений, которые истекают в этом году. Соответствующее постановление подготовлено, — сообщил он во время совещания с вице-премьерами.

По его словам, мера «лицензий автоматом» затронет около десяти сфер. Председатель правительства отметил, что были перенесены сроки действия более чем 41 тысячи лицензий и свыше миллиона иных разрешений, что помогло защитить здоровье граждан, а предпринимателям уменьшить издержки по переоформлению документов и продолжить работать.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин продлил до 31 декабря 2021 года действие пилотного проекта по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретённых в стране товаров за пределы Евразийского экономического союза (такс-фри). Действие системы стартовало в 2018 году. Согласно постановлению, НДС с покупок могут вернуть все иностранцы, кроме тех, кто является гражданами стран ЕЭС. В него, кроме России, входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.