В России подорожали сосиски и майонез

За апрель 2021 года в России цены в несетевой рознице выросли на 0,67%. Больше всего за месяц подорожали сосиски, сардельки и майонез. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Эвотор».
В компании
Сыр, растительное масло и шоколадные конфеты, а также готовые консервированные блюда подорожали за месяц на 2%. Выпечка, сдоба, сливочное масло и маргарин — на 1%.
Впрочем, некоторые продукты в несетевых магазинах упали в цене. Так, сметана стала стоить в среднем на 2% дешевле, зефир и пастила — более чем на 1%, полуфабрикаты из мяса на 0,4%, а каши на 0,3%. При этом вода, чай, кофе и пряники не изменились в цене практически никак.
Ранее стало известно, что российское правительство не собирается продлевать соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.