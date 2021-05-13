В России подорожали сосиски и майонез

https://static.news.ru/photo/5bdebf8a-c246-11e9-80d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudia Thaler/dpa/Global Look Press

За апрель 2021 года в России цены в несетевой рознице выросли на 0,67%. Больше всего за месяц подорожали сосиски, сардельки и майонез. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Эвотор».

В компании уточнили , что цены в минувшем апреле выросли на 0,67% по сравнению с мартом и на 4% в сравнении с апрелем 2020 года. При этом средняя стоимость майонеза увеличилась на 4,6%, за год на 17%. Сосиски, сардельки и колбасы, в свою очередь, стали дороже на 3% в сравнении с мартом и на 4% — за год.

Сыр, растительное масло и шоколадные конфеты, а также готовые консервированные блюда подорожали за месяц на 2%. Выпечка, сдоба, сливочное масло и маргарин — на 1%.

Впрочем, некоторые продукты в несетевых магазинах упали в цене. Так, сметана стала стоить в среднем на 2% дешевле, зефир и пастила — более чем на 1%, полуфабрикаты из мяса на 0,4%, а каши на 0,3%. При этом вода, чай, кофе и пряники не изменились в цене практически никак.

Ранее стало известно, что российское правительство не собирается продлевать соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.