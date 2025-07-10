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10 июля 2025 в 19:30

Самые быстрые булочки на завтрак: готовим их всего из 3 ингредиентов

Слоеные булочки с сосисками: быстрый и простой рецепт выпечки Слоеные булочки с сосисками: быстрый и простой рецепт выпечки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если нужно срочно приготовить что-то вкусное к чаю или на закуску, этот рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой! Всего три простых компонента — упаковка замороженного слоеного теста, пара сосисок и 50 граммов твердого сыра — превращаются в хрустящие ароматные булочки.

Достаньте тесто заранее, чтобы оно успело оттаять, затем слегка раскатайте и нарежьте на полоски. Сосиски измельчите на терке — так начинка распределится равномернее, чем при нарезке кусочками. Сыр тоже натрите, но уже помельче, чтобы он красиво растекся при выпекании.

Выложите сосиски на тесто, сверху щедро посыпьте сыром и аккуратно сверните рулетиком. Края можно слегка прижать вилкой, чтобы начинка не вытекала. Отправьте в духовку на 15–20 минут при 180 градусах — и вуаля! Горячие румяные булочки с аппетитной сырной корочкой готовы.

Совет: для пикантности добавьте щепотку паприки или черного перца. А если хочется больше хруста, смажьте булочки взбитым яйцом перед выпечкой. Идеально сочетаются с кофе или соком!

Попробуйте также приготовить самый быстрый крем для торта по нашему рецепту.

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сосиски
Анна Иванова
А. Иванова
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