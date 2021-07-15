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Руспродсоюз спрогнозировал цены на бананы после рекордного роста

11:45, 16 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Руспродсоюзе спрогнозировали дальнейшее снижение цен на бананы после резкого скачка, который произошёл в середине июля. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правления компании Дмитрий Леонов.

По его словам, в настоящее время оптовые цены на бананы уже стали снижаться, объём же предложения сезонных фруктов летом традиционно растёт. Он также отметил, что на высокий рост стоимости бананов повлияли такие факторы, как логистические сложности, неурожай в Эквадоре и другие.

Однако на данный момент для рынка бананов характерно сезонное снижение спроса, что также может повлиять на ситуацию с корректировкой цен на этот продукт. Леонов отметил, что в настоящее время эти фрукты предлагаются к продаже по цене от 60 до 86 рублей за килограмм.

В таких условиях импортёры опускают цены на данные фрукты, пытаясь активизировать темпы сбыта в данном сегменте, — подчеркнул он.

В Ассоциации компаний розничной торговли пояснили, что ценовые скачки оказали давление изменения внутреннего валютного курса, подорожание грузоперевозок и логистических услуг, а также цены на продукцию в странах-экспортёрах.

Ранее сообщалось, что рост цен на бананы в России побил пятилетний рекорд. Стоимость продукта по состоянию на конец июня составила 84,1 рубля за килограмм. Пика же цены достигли в апреле, когда стоимость бананов поднялась до 89,3 рубля. Абсолютный максимум аналитики зафиксировали в марте 2015 года — тогда килограмм продукта подорожал до 96,2 рубля.

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