Руспродсоюз спрогнозировал цены на бананы после рекордного роста

В Руспродсоюзе спрогнозировали дальнейшее снижение цен на бананы после резкого скачка, который произошёл в середине июля. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правления компании Дмитрий Леонов.

По его словам, в настоящее время оптовые цены на бананы уже стали снижаться , объём же предложения сезонных фруктов летом традиционно растёт. Он также отметил, что на высокий рост стоимости бананов повлияли такие факторы, как логистические сложности, неурожай в Эквадоре и другие.

Однако на данный момент для рынка бананов характерно сезонное снижение спроса, что также может повлиять на ситуацию с корректировкой цен на этот продукт. Леонов отметил, что в настоящее время эти фрукты предлагаются к продаже по цене от 60 до 86 рублей за килограмм.

В таких условиях импортёры опускают цены на данные фрукты, пытаясь активизировать темпы сбыта в данном сегменте, — подчеркнул он.

В Ассоциации компаний розничной торговли пояснили, что ценовые скачки оказали давление изменения внутреннего валютного курса, подорожание грузоперевозок и логистических услуг, а также цены на продукцию в странах-экспортёрах.

Ранее сообщалось, что рост цен на бананы в России побил пятилетний рекорд. Стоимость продукта по состоянию на конец июня составила 84,1 рубля за килограмм. Пика же цены достигли в апреле, когда стоимость бананов поднялась до 89,3 рубля. Абсолютный максимум аналитики зафиксировали в марте 2015 года — тогда килограмм продукта подорожал до 96,2 рубля.