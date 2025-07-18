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18 июля 2025 в 15:38

Секрет в простых ингредиентах! Запеканка-шедевр с бананами: просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Банановая запеканка — сладкое спасение для спелых бананов! Когда бананы становятся слишком мягкими, они обретают вторую жизнь в этой нежной запеканке. Без лишнего сахара, с лёгкой творожной ноткой — идеальный десерт для тех, кто любит сладкое без чувства вины!

Разминаем вилкой 1 спелый банан (чем темнее шкурка, тем слаще будет запеканка). Добавляем 140 г творога, 1 яйцо, 1 ч. л. сметаны и 1 ч. л. сахара (можно без него, если банан очень спелый). Тщательно перемешиваем до кремообразной консистенции.

Постепенно вводим 45 г рисовой муки — тесто должно напоминать густую сметану. Выливаем в форму, смазанную маслом (или силиконовую). Выпекаем при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки.

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запеканки
бананы
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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