В России могут внести алкоголь в перечень для параллельного импорта Минпромторг РФ предложил внести алкоголь в перечень для параллельного импорта

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Минпромторг РФ опубликовал проект изменений к перечню товаров, разрешенных к параллельному импорту в РФ, включив в него алкогольные напитки, сообщает «Коммерсант». В список может войти продукция известных брендов.

Как следует из проекта документа, импортировать без получения согласия правообладателя предлагается, в частности, виски, коньяк, игристое вино и шампанское известных брендов, — говорится в сообщении.

Российские предприниматели ранее обратились к правительству с просьбой разрешить параллельный импорт ряда брендов алкогольной продукции. Соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко направил председатель правления Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. По его словам, Россия в настоящее время не может заместить иностранные позиции из-за нехватки технологий.

Он добавил, что производители, которые приостановили поставки алкогольной продукции в Россию, обеспечивали 66% импорта виски, 63% рома, 82% коньяка и 100% игристых вин региона Шампань на российском рынке.