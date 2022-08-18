В России забили тревогу из-за риска дефицита алкоголя Российские ретейлеры попросили правительство легализовать параллельный импорт алкоголя

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Российские предприниматели обратились к правительству с просьбой разрешить параллельный импорт ряда брендов алкогольной продукции, пишет «Коммерсант». Соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко направил председатель правления Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. По его словам, Россия в настоящее время не может заместить иностранные позиции из-за нехватки технологий.

Сетям скоро будет необходимо начинать закупку спиртного к новогоднему сезону, а на сегодняшний день имеется риск дефицита по ряду позиций, — рассказал Григоренко.

Он добавил, что производители, которые приостановили поставки алкогольной продукции в Россию, обеспечивали 66% импорта виски, 63% рома, 82% коньяка и 100% игристых вин региона Шампань на российском рынке.

Ранее стало известно, что в России за первое полугодие 2022 года поставки смартфонов стоимостью до 10 тыс. рублей упали на 56% по сравнению с тем же периодом 2021 года, до 2,7 млн штук. Причинами называют уход с российского рынка южнокорейской Samsung, а также изменение политики китайских компаний Xiaomi и Realme, которые почти в два раза снизили экспорт бюджетных моделей.