В ОПЕК заявили о рисках для мировой экономики из-за проблем нефтяного рынка

https://static.news.ru/photo/b091a086-1233-11eb-b1dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторая волна пандемии COVID-19 привела к росту неопределённости на глобальном нефтяном рынке. Страны — участницы сделки ОПЕК+ допускают, что в связи со сложившейся ситуацией произойдёт замедление темпов восстановления мировой экономики.

Об этом говорится в проекте коммюнике мониторингового комитета ОПЕК+. Авторы документа отмечают, что первые признаки восстановления экономики нивелировались возросшим числом заражений коронавирусом в государствах — потребителях нефти. В проекте коммюнике указывается, что вторая волна пандемии коснулась Северной и Южной Америки, Европы и Азии.

В ОПЕК+ опасаются, что к зиме ряд регионов могут снова частично или полностью закрыться на карантин, что непременно скажется на спросе на нефть. В документе текущие рыночные условия определяются как нестабильные. Аналитики обращают внимание на преобладающий риск неопределённости и ухудшения ситуации на нефтяном рынке, передаёт ТАСС.

США с 10,406 млн баррелей в сутки остались лидерами по нефтедобыче после публикации данных за август, передавал NEWS.ru. Россия стала второй с показателем в 9,216 млн баррелей в сутки. На третьем месте оказалась Саудовская Аравия (8,984 млн баррелей).