В ОПЕК спрогнозировали спрос на нефть выше допандемийного уровня

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Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявил, что в 2023 году уровень спроса на нефть превысит показатели, которые фиксировались до коронавирусной пандемии. По его прогнозу, значения окажутся на уровне почти 102 млн баррелей в сутки, передает Reuters. Также аль-Гайс в ходе выступления на Egypt Petroleum Show предрек, что спрос к 2025 году продолжит расти. К указанному времени, считает глава организации, показатели достигнут отметки в 110 млн баррелей в сутки.

ОПЕК по-прежнему привержена поддержанию стабильности на рынке нефти, — добавил Хайтам аль-Гайс.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в 2023 году сохраняются риски снижения добычи нефти на территории России. По его словам, экспертная группа правительства планирует оценить эти риски в ближайшее время. Новак подчеркнул, что РФ сейчас полностью продает весь объем производимой нефти и планирует в марте добровольно сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

В свою очередь международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов сказал, что такое снижение является довольно грамотным ходом. По словам аналитика, подобные меры ожидаются и от стран — участниц ОПЕК+ после запланированного на весну саммита.