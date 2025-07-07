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07 июля 2025 в 10:33

Раскрыта причина снижения спроса на клубнику и черешню

Спрос на клубнику и черешню в России снизился до 9% на фоне роста цен

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России снизился спрос на клубнику и черешню в разгар сезона: число покупок обеих ягод в июне сократилось на 5–9% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Чек Индекса». Основной причиной падения интереса покупателей стал рост цен.

По подсчетам аналитиков, килограмм клубники к концу июня стоил в среднем 719,5 рубля, черешни — 530,4 рубля. При этом, по данным «Чек Индекса», цены оказались еще выше — 835 рублей за клубнику и 585 рублей за черешню.

Рост цен объясняется неурожаем: в начале лета многие хозяйства пострадали от заморозков и обильных дождей. Из-за того, что внутреннее производство не покрывает спрос, значительная часть ягоды поступила из-за рубежа. Крупнейшими импортерами стали Азербайджан, Узбекистан и Турция.

Ранее экономист Николай Кульбака прогнозировал сезонное снижение цен на фрукты, ягоды и картофель в России в связи с началом массового сбора урожая. По его словам, удешевление станет заметным в ближайшие недели, однако точный масштаб снижения цен пока оценить затруднительно. Эксперт отметил, что новая картошка также может оказать умеренное давление на ценовую динамику.

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