В ОПЕК предсказали восстановление спроса на нефть в 2022 году

https://static.news.ru/photo/3c85a884-097a-11eb-89c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Спрос на нефть на докризисный уровень в 99,7 млн б/с может выйти в 2022 году. Такого мнения придерживаются эксперты Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК).

В 2020 году спрос на сырьё обвалился на 9 млн б/с из-за пандемии коронавируса и связанных с ней карантинных мер. Ожидается, что в 2021 году он вырастет на 7 млн б/с, а в 2022-м — ещё на 1,5 млн б/с. Аналитики полагают, что в 2022–2025 годах рост продолжится. Спрос достигнет 103,7 млн б/с, а через 25 лет — 109,1 млн б/с.

В организации называют две причины для роста спроса. Предполагается, что в ближайшее время возобновится экономический рост в Китае, Индии, а также в ряде стран Африки и Ближнего Востока. Кроме того, начнут навёрстывать упущенное такие отрасли, как авиационные и автомобильные перевозки и промышленность.

Что касается стран, не входящих в ОПЕК, то аналитики прогнозируют достижение пика добычи нефти в них в 2025 году. Он достигнет 71,8 млн б/с, а затем начнётся снижение и уже в 2027-м предложение составит 65,4 млн б/с, сообщает ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад World Oil Outlook (WOO).

Ранее NEWS.ru писал, что в США нефтедобыча упала до рекордно низкой отметки. Количество буровых скважин в стране упало до уровня 1931 года — 11 тысяч. По мнению экспертов, такое «катастрофическое воздействие» на промышленность США оказали пандемия коронавируса и споры России и Саудовской Аравии по поводу квот на нефтедобычу.