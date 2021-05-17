В Москве число ипотечных сделок выросло в пять раз

https://static.news.ru/photo/5b9171fa-b7b6-11eb-bba1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В апреле в Москве было зарегистрировано порядка 13 тысяч ипотечных сделок, что на 14% больше, чем в марте, и в пять раз больше, чем в апреле прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные столичного управления Росреестра.

Апрель с результатом 12 951 превысил март на 14% (11 404). При этом, если сравнивать с апрелем прошлого года, именно тогда впервые начали действовать строгие карантинные ограничения, количество сделок увеличилось почти в пять раз (394%), в апреле 2020 года зарегистрированы 2624 ипотечные сделки, — сообщили в Росреестре.

За четыре месяца текущего года в столице было зарегистрировало 39,5 тысячи договоров ипотечного кредитования, что на 44% выше показателя аналогичного периода 2020 года (27,5 тысячи ипотеки) и на 36% больше рекордных четырёх месяцев 2019 года (28,9 тысячи).

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, поступательный рост числа сделок объясняется завершением программы льготной ипотеки на новостройки. Начиная с февраля их количество растёт в среднем на 19% в месяц.

Ранее стало известно, что за год средневзвешенная цена квадратного метра жилья в Москве и Подмосковье существенно выросла, во многом это связанно с окончанием периода льготной ипотеки. Так, динамика роста в границах Старой Москвы составила 37,7%, Новой Москвы — 30,2%, а «квадрат» в Подмосковье стал дороже на 26,8%. Показатели средних цен по итогам апреля достигли 307,7 тысячи рублей за квадратный метр, 180,8 тысячи рублей и 146,8 тысячи рублей соответственно. По мнению экспертов, такой скачок цен вызван повышенным покупательским спросом из-за окончания срока действия льготной ипотеки и нехваткой свободного предложения в экспозиции.