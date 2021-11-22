В Молдавии заявили, что не знают о риске прекращения поставок газа из РФ

Правительство Молдавии не получало уведомления «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа, сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь вице-премьера страны Алина Мерлич. Ранее в российской компании заявили, что могут прекратить поставки газа в Молдавию через 48 часов из-за неоплаты прежних долгов за газ.

Мы не получали уведомления «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа в Молдавию. Поэтому сможем прокомментировать этот документ только после того, как ознакомимся с ним, — приводит агентство слова Мерлич.

О риске прекращения поставок газа в Молдавию из-за отсутствия очередного платежа сообщил в эфире телеканала НТВ официальный представитель компании Сергей Куприянов. По его словам, очередной срок текущих платежей наступил сегодня, 22 ноября.

В связи с этим сегодня «Газпром» в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены, — отметил Куприянов.

Ранее стороны договорились о продлении с 1 ноября контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. В «Газпроме» отметили, что была принята формула расчёта стоимости газа и погашения долга, которую предложила молдавская сторона.

Бывший президент республики Игорь Додон заявил, что новый тариф на газ в Молдавии стал самым высоким за последние 30 лет и это является катастрофой для населения.