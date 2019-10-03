https://static.news.ru/photo/3c670a0e-e5e1-11e9-8a45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Уменьшение отчислений в бюджет со стороны нефтегазовой отрасли чревато драматическими последствиями. Об этом сегодня, 3 октября, выступая в московском Манеже рассказал директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России Алексей Сазанов в рамках Российской энергетической недели.

Мы можем держать комфортный для себя уровень косвенных налогов и социальных взносов благодаря нефтегазовому доходу в бюджет. И его уменьшение чревато достаточно драматическими последствиями. Тот уровень расходов бюджета, на который мы вышли, минимально приемлемый для стран «догоняющего» развития. И отказаться от него мы вряд ли сможем. Это ключевой залог долгосрочного конкурентного преимущества российской налоговой системы, — сообщил Сазанов.

Представитель Минфина подчеркнул, что интересы общества и интересы нефтегазовых компаний сегодня находятся в балансе. А текущий режим отчислений в бюджет адекватно отвечает задачам развития отрасли.

В ходе дискуссии замминистра энергетики России Павел Сорокин обратил внимание представителя Минфина на необходимость компромисса между льготами на стимулирование добычи нефти и поступлениями в бюджет страны. Компании указывают на сложность поддержания прежних объёмов чёрного золота в ситуации ухудшения условий его добычи.

В свою очередь представитель Минфина в своём докладе продемонстрировал, что произойдёт в случае изменения системы налогообложения в пользу нефтяников. Так, чиновник указал, что НДС, акцизы, пошлины — существенно ниже в странах с относительно одинаковым уровнем экономического развития, чем в России. А сравнивая Россию со Словакией, Болгарией или Румынией, он отметил более низкий уровень отчислений на прибыль компаний и физлиц. Наконец, в сфере социальных платежей видна существенная разница между Россией и данными европейскими странами: в этих государствах введены отчисления в страховые и социальные фонды.

Таким образом, подытоживает Сазанов, что Россия только благодаря нефтяным доходам поддерживает тот же уровень расходов консолидированного бюджета, несмотря на меньшие косвенные налоги и малые социальные взносы.

В ходе дискуссии представитель Минфина посоветовал представителям «нефтянки» «иметь совесть».

Нельзя сказать, что у компаний всё плохо. Рентабельность по EBITDA порядка 25%. Это очень комфортный уровень. Очень мало отраслей в РФ могут похвастаться такой маржой, — отметил чиновник. — Капитальные затраты, особенно в последние годы в 2 раза ниже. Это говорит о том, что у компаний хватает средств и на инвестиции, и на выплаты дивидендов, погашать кредиты. Уровень налогообложения очень комфортный. Мы со стороны Минфина не видим никаких коррективов, — сказал Сазанов.

Российская энергетическая неделя проходит в столичном центральном выставочном центре Манеже с 2 по 5 октября 2019 года.