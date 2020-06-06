В Минэнерго РФ допустили досрочное завершение сделки ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/964b6d4e-a823-11ea-9edb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство энергетики России допускает досрочное завершение сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, учитывая непредсказуемость ситуации на рынке.

Как передаёт ТАСС, об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что в нынешних условиях преждевременно говорить о том, что случится через два года, так как рынок нефти очень волатилен и, вероятно, останется таковым.

6 июня на очередной встрече стран ОПЕК+ участники продлили на июль параметры сокращения нефтедобычи, оговорённые для мая и июня. Из соглашения при этом вышла Мексика, сообщал NEWS.ru. Достигнутые договорённости уже положительно оценили в Кремле.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.