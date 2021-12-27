В МИД прокомментировали угрозу отключения России от SWIFT

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский прокомментировал отключение России от системы SWIFT. По его словам, этого не будет, передаёт РИА Новости.

Никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчёркивали это неоднократно в течение года. Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой, — сказал дипломат.

Биричевский добавил, что для него остаётся полной загадкой, как американцы намерены реализовать свои угрозы по отключению РФ от международной банковской системы. Несмотря на то, что эти намерения вызывают сомнения, у США всё же есть определённые рычаги давления, признал дипломат.

Но Россия готова к любым неожиданностям, заверил сотрудник МИДа.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин завил, что считает отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT маловероятной и очень серьёзной мерой. Однако банкир не думает, что до этого дойдёт.