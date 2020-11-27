В Госдуме удивились скромности пенсионных запросов россиян

https://static.news.ru/photo/3ad91b5c-30d4-11eb-b117-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Опрос россиян о приемлемом размере пенсии показал, что они не умеют мечтать. Об этом написал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Вячеслав Лысаков в своём Telegram-канале.

Ранее были опубликованы данные опроса, согласно которым, о пенсии выше 100 тысяч рублей в месяц мечтают финансисты, IT-специалисты и инженеры строительной отрасли. Преподаватели и медработники не видят свою пенсию выше 50 тысяч рублей.

Меня поразила не только скромность россиян, но и их безысходность, неумение даже помечтать и самоограничение, вплоть до собственной фантазии, — сообщил Лысаков, комментируя результаты опроса.

Он добавил, что опрошенные явно принадлежат к старшему поколению. По мнению депутата, они — последний оплот нынешней пенсионной системы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минтруд предложил увеличить минимальный размер пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно. Данное изменение поспособствует увеличению объёма единовременных выплат, считают в ведомстве. По мнению экспертов, поднять планку необходимо, потому что ежемесячные выплаты накопительной пенсии сейчас очень малы.