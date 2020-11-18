Минтруд предлагает поменять систему выплат накопительных пенсий

https://static.news.ru/photo/b6032e2a-2946-11eb-a125-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруд России предложил увеличить минимальный размер пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно. Данное изменение поспособствует увеличению объёма единовременных выплат, считают в ведомстве.

По мнению экспертов, поднять планку необходимо, потому что ежемесячные выплаты накопительной пенсии сейчас очень малы, сообщает «Коммерсант».

Минтруд предлагает выплачивать средства в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда.

Сейчас пожизненная накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счёте скопилось достаточно денег, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений не достиг указанного уровня, они перечисляются единовременно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экономисты РАН считают, что выход из кризиса и прирост ВВП в ближайшие три года может обеспечить повышение пенсий и зарплат. Их индексация может привести к наращиванию производства во многих отраслях: семьи купят миллионы дополнительных автомобилей, холодильников и стиральных машин, считают экономисты. И если доходы россиян вырастут, бизнес посчитает это как возможность для увеличения оборотов и станет вкладывать средства в производство.