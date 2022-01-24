В Госдуме предложили альтернативу запрету криптовалюты

Запрет криптовалюты может негативно сказаться на высокотехнологичном развитии страны, заявил в своём Telegram-канале зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин. По его словам, россияне вложили в криптовалюту около 7 трлн рублей, и вместо её запрета следует разработать единые правила регулирования отрасли.

Их нужно определить как можно быстрее, но при этом соблюсти баланс экономической безопасности, технологического развития и интересов наших граждан, для которых криптовалюты стали основой их личной экономики, — заявил депутат.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что решение запретить оборот криптовалют может выставить Россию посмешищем перед всем миром, а соответствующую инициативу Центробанка не поддержали ни в Госдуме, ни в силовых структурах. Депутат добавил, что Центробанк мешает ввести криптовалюту в легальное поле.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров также отметил, что ни одна развивающаяся страна не пойдёт на запрет криптовалюты, потому что это вызовет отток IT-специалистов из государства и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики.