В Госдуме одобрили законопроект по упрощению получения налоговых вычетов

https://static.news.ru/photo/6b21fd8e-59a0-11eb-ad8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pascal Deloche / Godong/Global Look Press

Правительственный законопроект, направленный на упрощение порядка получения налоговых вычетов по НДФЛ одобрен комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

Законопроектом предлагается упростить порядок получения налогоплательщиками следующих налоговых вычетов: имущественных — по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), инвестиционных — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте, а также автоматизировать процессы налогового администрирования в данной части, сообщает ТАСС.

При этом вводится упрощённый порядок получения налоговых вычетов при помощи интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Кроме того, проверка права на вычет будет проходить автоматически.

Такой порядок исключает необходимость заполнения налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) и представления в налоговый орган подтверждающих документов в целях получения таких вычетов. Отмечается, что это приведёт к существенному сокращению сроков предоставления отдельных налоговых вычетов и возврата денежных средств.

Как ранее писал NEWS.ru, управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий рассказал, куда вложить деньги, чтобы избежать уплаты налога на банковские вклады свыше 1 млн рублей. По его словам, лучшим инструментом может стать открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ), внутри которого налоги на дивиденды и процентные доходы не взимаются. Он добавил, что если инвестировать в ОПИФ от трёх лет, то есть на долгосрочной основе, то инвестор получит налоговые вычеты, которые составляют до 3 млн рублей в го