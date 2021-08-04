В Госдуме оценили идею ввести «мясной» налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов считает, что возможное введение налога на мясо приведёт к подорожанию продукта и вызовет недовольство населения. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По мнению парламентария, ограничения, вводимые для снижения уровня выбросов в атмосферу, не должны касаться производства продуктов питания.

Мало того что каждый житель это почувствует у себя в кармане, но это приведёт и к социальному непониманию. Людям очень трудно объяснить, почему экология должна спасаться за счёт мясной продукции, — заявил Катасонов.

Ранее сообщалось, что «мясной» налог может появиться в скором времени в России. Об этом заявил специальный представитель президента РФ Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Он считает, что политика учёта углеродного следа может затронуть и животноводство. По его словам, климатическая повестка способна изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере.