В Госдуме объяснили, почему россияне скупают золото тоннами Депутат Колунов: россияне инвестируют в золото из-за отмены НДС на его приобретение

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Россияне приобрели рекордное количество золота в 2022 году из-за отмены НДС на его покупку в инвестиционных целях, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, это позволило им отказаться от необеспеченных ВВП и реальными запасами сырья иностранных валют. Также причину интереса российских граждан к золоту парламентарий видит в том, что оно остается ценным финансовым инструментом, стоимость которого стабильно растет. В беседе с «ПолитЭкспертом» он отметил, что психологически люди доверяют золоту больше, чем иным денежным средствам.

Отмена НДС позволила россиянам уйти от необеспеченных внутренним валовым продуктом, реальными запасами сырья иностранных валют. Золото — не просто ценный и стабильно дорожающий традиционный финансовый инструмент. Даже психологически граждане гораздо больше доверяют не бумажным или безналичным денежным средствами, а именно золоту, — пояснил Колунов.

Россияне в 2022 году приобрели рекордное количество золота — более 50 тонн, уточнило издание. Депутат назвал это нормальным стремлением сохранить свои сбережения и отложить средства на крупные покупки.

Ранее экономист Александр Разуваев объяснил рост интереса россиян к сбережениям в золоте тем, что на фоне геополитических тенденций и токсичности долларовых активов драгметалл выглядит привлекательнее. Разуваев напомнил, что ЦБ прогнозирует рост цен на золото до $3000 за унцию.