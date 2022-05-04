В Госдуме допустили, что Евросоюзу придётся платить рублями за нефть Депутат Никонов: ЕС рано или поздно придётся оплачивать российскую нефть рублями

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Страны Евросоюза не скоро смогут отказаться от закупок российской нефти, за которую, возможно, тоже придётся платить в рублях, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. По его словам, которые приводит РИА Новости, решение ряда стран прекратить импорт энергоносителей из РФ только приведёт к росту цен.

Полагаю, что теперь Венгрия и Словакия станут крупнейшими экспортерами нефти в Европе. И чехи с болгарами, если повезёт. Правда, подозреваю, платить за нефть вскоре тоже придётся рублями, — сказал Никонов.

Парламентарий добавил, что в случае введения санкций, Россия сможет перенаправить свои экспортные мощности. В качестве примера он привёл Восток. Основным покупателем российской нефти, в частности, сейчас является Индия.

Ранее стало известно, что Болгария и Чехия могут запросить исключение из эмбарго на российскую нефть и выдвинуть свои требования, потому что не смогут быстро найти замену поставкам из РФ. Новый пакет санкций, который готовит ЕС, включает предложения об отказе от нефти из России за шесть — восемь месяцев, при этом Венгрия и Словакия уже попросили послабления.